АВТОВАЗ представил новую версию седана LADA Granta
27.02.2018, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры LADA с 1 марта 2018 года начнут продажи новой версии седана LADA Granta City, получившей новые стилистические решения. Стоимость автомобиля начинается от 492 тыс. 400 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Внешний вид LADA Granta City отличают корпуса зеркал, ручки и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова, а также тёмно-серые 15-дюймовые диски. Что касается интерьера, на приборной панели и дверях появились чёрные глянцевые вставки, сиденья получили новую обивку с серебристой отстрочкой, а о принадлежности к новой комплектации свидетельствует логотип City, вышитый на спинках передних сидений.
LADA Granta City создана на базе комплектации Comfort, которая включает кондиционер, аудиосистему, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Дополнительно автомобиль может быть оснащён системой ЭРА-ГЛОНАСС. Модель комплектуется 87-сильным двигателем объёмом 1,6 л и механической коробкой передач.
Стоит отметить, что LADA Granta - один из лидеров российского рынка. С момента начала его производства в ноябре 2011 года продано более 800 тысяч автомобилей этого семейства.
Внешний вид LADA Granta City отличают корпуса зеркал, ручки и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова, а также тёмно-серые 15-дюймовые диски. Что касается интерьера, на приборной панели и дверях появились чёрные глянцевые вставки, сиденья получили новую обивку с серебристой отстрочкой, а о принадлежности к новой комплектации свидетельствует логотип City, вышитый на спинках передних сидений.
LADA Granta City создана на базе комплектации Comfort, которая включает кондиционер, аудиосистему, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Дополнительно автомобиль может быть оснащён системой ЭРА-ГЛОНАСС. Модель комплектуется 87-сильным двигателем объёмом 1,6 л и механической коробкой передач.
Стоит отметить, что LADA Granta - один из лидеров российского рынка. С момента начала его производства в ноябре 2011 года продано более 800 тысяч автомобилей этого семейства.
Источник: Автостат