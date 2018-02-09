АВТОВАЗ проводит ребрендинг дилерской сети
09.02.2018, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дилерская сеть LADA самая крупная в стране и включает в себя 300 центров в 174 городах. В 2017 году было открыто 17 новых салонов LADA. Об этом агентству "АВТОСТАТ" сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что компания активно проводит ребрендинг дилерской сети.
"Наша основная, совместная с партнёрами задача - это, чтобы в любом из дилерских центров LADA по всей стране наш покупатель смог приятно приобрести автомобиль и дальше комфортно его обслуживать", - заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Развитие дилерской сети LADA продолжается, и потому АВТОВАЗ очень тщательно подходит к выбору дилерского центра, локации, финансовым составляющим, говорит директор по продажам Lada в ГК "Терра-Авто" Игорь Бадер. По его словам, одной из главных черт плана развития дилерской сети АВТОВАЗа станут чётко прописанные новые стандарты, которые будут касаться как вида дилерского центра, так и продаж, сервиса, маркетинга.
"Эти перемены, на мой взгляд, обусловлены серьёзным вниманием АВТОВАЗа к соответствию дилерами высоким стандартам, особенно в том, что касается отношения к клиенту. Эти стандарты, действующие в рамках бонусной системы, касаются в том числе и физических условий дилерского центра; соответственно, от дилеров порою требуются серьёзные вложения в реконструкцию. В том случае, если дилер не готов предпринимать шаги по развитию дилерского центра - и, соответственно, не готов соответствовать стандартам - к нему могут быть применены санкции вплоть до разрыва договора", - рассказал агентству "АВТОСТАТ" Игорь Бадер.
Вместе с тем, по его словам, АВТОВАЗ также готов расширять дилерскую сеть, в том числе и с помощью сателлитов (небольших филиалов крупных дилерских центров).
"Наша основная, совместная с партнёрами задача - это, чтобы в любом из дилерских центров LADA по всей стране наш покупатель смог приятно приобрести автомобиль и дальше комфортно его обслуживать", - заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Развитие дилерской сети LADA продолжается, и потому АВТОВАЗ очень тщательно подходит к выбору дилерского центра, локации, финансовым составляющим, говорит директор по продажам Lada в ГК "Терра-Авто" Игорь Бадер. По его словам, одной из главных черт плана развития дилерской сети АВТОВАЗа станут чётко прописанные новые стандарты, которые будут касаться как вида дилерского центра, так и продаж, сервиса, маркетинга.
"Эти перемены, на мой взгляд, обусловлены серьёзным вниманием АВТОВАЗа к соответствию дилерами высоким стандартам, особенно в том, что касается отношения к клиенту. Эти стандарты, действующие в рамках бонусной системы, касаются в том числе и физических условий дилерского центра; соответственно, от дилеров порою требуются серьёзные вложения в реконструкцию. В том случае, если дилер не готов предпринимать шаги по развитию дилерского центра - и, соответственно, не готов соответствовать стандартам - к нему могут быть применены санкции вплоть до разрыва договора", - рассказал агентству "АВТОСТАТ" Игорь Бадер.
Вместе с тем, по его словам, АВТОВАЗ также готов расширять дилерскую сеть, в том числе и с помощью сателлитов (небольших филиалов крупных дилерских центров).
Источник: Автостат