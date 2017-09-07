ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ подтвердил информацию о моторной гамме новых моделей LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Согласно информации, появившейся на официальном сайте марки LADA, под капотом пятидверных Вест будут те же моторы, что и у седана.

В линейку войдут бензиновые 106- и 122-сильные двигатели экокласса "Евро-5" объёмом 1,6 и 1,8 литра соответственно. Максимальный крутящий момент первого варианта составляет 148 Нм (при 4200 об/мин), второго – 170 Нм (при 3700 об/мин). В пару к ним предлагаются 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач, а также "робот" AMT.

Также стало известно о том, что новые Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross будут представлены в десяти вариантах окраса кузова: "Ледниковый", "Сердолик", "Ангкор", "Карфаген", "Блюз", "Фантом", "Плутон", "Чёрная жемчужина", "Платина" и "Марс". При этом последний вариант доступен только для кросс-версии универсала LADA Vesta.