АВТОВАЗ в 2018 году планирует увеличить продажи в России на 10%
20.02.2018, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в 2018 году планирует увеличить продажи легковых автомобилей и LCV в России на 10% при соответствующем росте рынка, заявил президент компании Николя Мор.
"Мы считаем, что рынок (продаж легковых автомобилей и LCV в РФ - ИФ) в 2018 году может вырасти на 10%, но это зависит от ряда факторов. Наша задача - сохранить нашу долю на уровне 2017 года, рассчитываем на рост примерно 10%", - сказал топ-менеджер, которого цитирует агентство "Финмаркет".
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в 2017 году на российском рынке было продано 311588 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля LADA на российском рынке (легковые автомобили и лёгкие коммерческие автомобили) выросла на 1 п.п. – до 19,5% (и до 20,5% в сегменте легковых автомобилей).
"Мы считаем, что рынок (продаж легковых автомобилей и LCV в РФ - ИФ) в 2018 году может вырасти на 10%, но это зависит от ряда факторов. Наша задача - сохранить нашу долю на уровне 2017 года, рассчитываем на рост примерно 10%", - сказал топ-менеджер, которого цитирует агентство "Финмаркет".
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в 2017 году на российском рынке было продано 311588 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля LADA на российском рынке (легковые автомобили и лёгкие коммерческие автомобили) выросла на 1 п.п. – до 19,5% (и до 20,5% в сегменте легковых автомобилей).
Источник: Автостат