АВТОВАЗ в феврале увеличил продажи автомобилей LADA на 37%
05.03.2018, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 27401 автомобиль LADA, что на 37% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 48406 машин, что на 33,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Бестселлером АВТОВАЗа в феврале остаётся LADA Vesta, чья реализация составила 8456 автомобилей (+65,8%). Как отмечается, это лучший результат за всю историю продаж модели на российском рынке. На модели LADA Granta остановил свой выбор 6861 покупатель - на 30,4% больше по сравнению с прошлым годом. Одним из лидеров роста также стал LADA Largus: в феврале было продано 3412 пассажирских универсалов этой модели (+76,3%).
Бестселлером АВТОВАЗа в феврале остаётся LADA Vesta, чья реализация составила 8456 автомобилей (+65,8%). Как отмечается, это лучший результат за всю историю продаж модели на российском рынке. На модели LADA Granta остановил свой выбор 6861 покупатель - на 30,4% больше по сравнению с прошлым годом. Одним из лидеров роста также стал LADA Largus: в феврале было продано 3412 пассажирских универсалов этой модели (+76,3%).
Источник: Автостат