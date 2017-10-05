ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 28263 автомобиля, что на 23,8% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 221207 машин, что на 16,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в январе-сентябре остается LADA Granta, чья реализация составила 67702 автомобиля (+6,4%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 54641 реализованный авто, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом.

По темпам роста в сентябре лидерство снова сохранилось за LADA XRAY. Увеличение продаж компактного кроссовера составило 87,2%, а за девять месяцев достигло 81,3%. При этом в сентябре модель поставила очередной рекорд ежемесячных продаж – 3175 автомобилей, а с начала года реализовано 23976 XRAY.