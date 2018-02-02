ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ возобновил программу обновления парка, следует из информации на его сайте. В ней участвует большинство моделей LADA 2018 года выпуска, кроме Priora и новинок – Vesta и XRAY. С 1 февраля автоконцерн предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in. Для сравнения: автомобили самого продаваемого семейства LADA в России – Granta – стоят от 399900 рублей. Максимальная скидка распространяется на автомобили семейства LADA 4x4, которые стоят от 483900 рублей, пишет газета «Ведомости».

В прошлом году АВТОВАЗ также давал скидки при сдаче автохлама в утилизацию, но эта схема стала непопулярной, поясняет источник, знакомый с менеджерами компании. К тому же ранее компания наряду с другими локальными автопроизводителями участвовала в госпрограмме обновления парка – скидки субсидировались из федерального бюджета (в легковом сегменте до 40-50 тыс. рублей за машину), – а сейчас дает скидки за свой счет, добавляет он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года 45% автомобилей LADA было продано с использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и др.). В целом российские дилеры LADA продали 311588 машин, что на 17% больше по сравнению с 2016 годом.