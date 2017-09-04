ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ впервые принимает участие в международной выставке «Comtrans 2017», которая пройдёт с 5 по 9 сентября в Москве. На стенде компании представлены новинка этого года LADA Vesta CNG, а также наиболее востребованные коммерческие автомобили: LADA Largus фургон, LADA 4x4 пикап и LADA Granta пикап, адаптированные для решения различных производственных задач, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, продажи LADA на рынке коммерческого транспорта России активно развиваются, компания входит в тройку лидеров. Более того, впервые за последние 6 лет доля продаж LADA на рынке коммерческого транспорта достигла самой высокой отметки и составила 8,9%, а в сегменте корпоративных продаж марка заняла почти 18% рынка. Первое место по количеству реализованных автомобилей в модельном ряде коммерческого транспорта принадлежит LADA Largus – 41%, второе и третье место между собой делят LADA Granta и LADA 4х4 – по 21% у каждой модели.

Новинкой стенда станет перспективная модификация LADAVesta для корпоративных клиентов– LADA Vesta CNG, вышедшая на российский рынок в июле 2017 года. Двухтопливный автомобиль можно заправлять как бензином, так и природным газом метаном. Использование метана позволяет в три раза снизить затраты на топливо, что особенно актуально для корпоративного транспорта. Стоимость LADA Vesta CNG начинается от 600 тыс. 900 рублей с учётом государственной субсидии для газомоторного транспорта. Сегодня в дилерскую сеть уже переданы первые битопливные LADA для тестирования потенциальными корпоративными клиентами.

На стенде АВТОВАЗа также представлены ещё четыре коммерческих автомобиля LADA, уже ставшие популярными среди малого и среднего бизнеса, а также государственных структур. LADA Largus фургон, являющийся одним из самых массовых коммерческих автомобилей LADA, представлен в двух модификациях: грузопассажирский автомобиль в стандартном заводском исполнении и фургон с увеличенной крышей. Сегодня семейство LADA Largus прочно занимает статус лидера среди универсалов, предназначенных для коммерческого использования.

На выставке также представлена одна из самых первых коммерческих моделей LADA – пикап на базе LADA 4х4. Сегодня выпускается широкий модельный ряд таких машин: от развозного пикапа до специального автомобиля для спасателей. На "Comtrans 2017" демонстрируется универсальная модификация с бортовой платформой.