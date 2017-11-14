ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ может получить чистую прибыль в 2018 году и выплатить дивиденды, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он также подтвердил возможность того, что АВТОВАЗ выйдет на чистую прибыль в 2018 году.

"Я надеюсь, что у АВТОВАЗа будет чистая прибыль уже в следующем году, есть все шансы. В этому году показатели у них были неплохие, удалось выйти на операционную прибыль, - сказал глава "Ростеха". - Если прибыль будет и акционеры примут решение распределить её в качестве дивидендов, то, конечно, возможна выплата дивидендов АВТОВАЗа. А может быть эти деньги пойдут на развитие компании".

По итогам девяти месяцев 2017 года Группа АВТОВАЗ увеличила выручку по МСФО на 21,5% до 158,6 млрд рублей. Продолжающийся процесс оптимизации затрат и эффект благоприятных валютных курсов обеспечили компании достижение операционной прибыли в размере 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль осталась отрицательной и составила -4,5 млрд рублей. Как отмечается, дальнейшее улучшение финансовых показателей компании обеспечили рост российского автомобильного рынка, продолжающая расти доля LADA в России и интенсивные мероприятия по восстановлению и реструктуризации. В то же время Группа АВТОВАЗ подчёркивает сохранение финансовых рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах компании в IV квартале 2017 года. Это увеличение закупочных цен на сырьё, изменение валютных факторов, возможные списания и др. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат.