АВТОВАЗ выпустит две новые модификации седана LADA Vesta в 2018 году
22.12.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в 2018 году планирует начать производство двух новых модификаций LADA Vesta на своей площадке в Ижевске, сообщил источник, знакомый с планами компании.
"В следующем году планируется поставить в производство ещё две модификации LADA Vesta - кросс-версию седана и спортивную версию. Производиться они будут также на площадке " LADA Ижевск", как и базовая модель", - сказал источник. По его данным, начало производства кросс-версии седана LADA Vesta намечено ориентировочно на апрель, спортивной версии - летом, по предварительным планам - в июне.
Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года, производство универсала LADA Vesta SW и его кросс-версии LADA Vesta SW Cross - в сентябре 2017 года.