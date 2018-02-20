ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обыкновенные акции АВТОВАЗа за три торговых дня взлетели на 43,4%, префы – на 18,4%, отыгрывая ожидания инвесторов по выкупу долей у миноритариев после второго этапа докапитализации компании и также позитивные данные по МСФО, говорят аналитики.

К 15.39 мск 19 февраля 2018 года префы подскакивали на 6,76% - до 12,48 рубля, обыкновенные акции – на 9,91% - до 12,98 рубля. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,13%, следует из данных торгов.

Привилегированные акции АВТОВАЗа в понедельник поднимались максимально на 9,5% - до 12,8 рубля – максимума с декабря 2010 года, обыкновенные акции на 34%, до 15,82 рублей – максимума с декабря 2012 года. В целом за три дня префы подскочили на 18,4%, обыкновенные акции - почти на 43,4%.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов полагает, что акции могут расти на ожиданиях инвесторов в отношении второго этапа докапитализации компании. По его расчётам, после окончания второго этапа будет объявлен принудительный выкуп долей миноритариев. За последний год префы подтянулись по цене к обычке, что может говорить об ожиданиях рынка, что акции будут выкупаться по одной цене, рассуждает аналитик.

Акционеры АВТОВАЗа с осени 2016 года проводят поэтапное финансовое оздоровление компании. В конце 2016 года компания провела размещение 2,9 млрд акций и привлекла 26,141 млрд рублей. Главные акционеры приобрели 1,654 млрд акций за 14,89 млрд рублей, а еще 1,25 млрд акций за 11,251 млрд рублей купила Renaissance Securities (входит в ИК "Ренессанс Капитал", принадлежащую группе "Онэксим" Михаила Прохорова), она стала владельцем 24,09% обыкновенных акций компании, доля Alliance Rostec размылась до 64,6%.

Затем из отчёта Renault стало известно, что Alliance Rostec также инвестировал в финансовый инструмент стоимостью 180 млн евро "в значительной степени обеспеченный долей в АВТОВАЗе", а заём на эту инвестицию Alliance Rostec получил от Renault. При учёте данного инструмента доля Alliance Rostec в АВТОВАЗе возрастает до 88,69%, что даёт возможным полагать, что речь идёт о пакете, купленном Renaissance Securities в декабре 2016 года.

На втором этапе докапитализации, весной-летом прошлого года, АВТОВАЗ начал допэмиссию 9,25 млрд обыкновенных акций номиналом 5 рублей за бумагу, которые размещаются по закрытой подписке по цене 10,3 рубля за штуку в пользу основного акционера предприятия – Alliance Rostec Auto. Срок размещения был продлён до 2018 года. Предполагается, что большая часть этой допэмиссии будет оплачена займами, выданными АВТОВАЗу со стороны "Ростеха" (51 млрд рублей) и Renault (34 млрд рублей).

Дмитрий Баженов из "КИТ Финанс Брокер" полагает, что акции "продолжают расти после снижения чистого убытка компании в 4,6 раза". Как сообщал на прошлой неделе исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по финансам Штефан Мауэрер, чистый убыток АВТОВАЗа по МСФО за 2017 год сократился в 4,6 раза по сравнению с 2016 годом, до 9,7 млрд рублей. По его словам, выручка группы в 2017 году выросла на 22%, до 225,6 млрд рублей. Операционная маржа выросла на 17,8%, до 1,6 млрд рублей.