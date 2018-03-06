Альфа-Банк рефинансировал кредит "УЛК" объемом 9 млрд руб.
06.03.2018, 21:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Альфа-Банк рефинансировал задолженность Группы компаний "УЛК" объёмом около 9 млрд руб. Данные обязательства возникли в связи со строительством двух лесоперерабатывающих объектов "УЛК" в Архангельской области, включая комплекс по глубокой переработке тонкомерной древесины и завод по переработке хвойной древесины.
В результате сделки Альфа-Банк стал ключевым финансовым партнёром Группы компаний "УЛК" по реализации действующих инвестиционных проектов. Альфа-Банк поддерживает долгосрочные отношения с Группой компаний "УЛК". Напомним, ранее Альфа-Банк предоставил кредит ГК "УЛК" на реализацию инвестиционного проекта по строительству пеллетного завода, а также приобретение лесозаготовительной техники и финансирование оборотного капитала. Объём финансирования строительства пеллетного завода составил 1,65 млрд руб.
"Мы высоко ценим поддержку Альфа-Банка, благодаря которой в Архангельской области будет запущен целый ряд высокотехнологичных объектов лесопереработки, и благодарны за гибкость, проявленную нашим партнёром в ходе рефинансирования", - отметила Заместитель генерального директора ООО "Группы Компаний "УЛК" по экономике и финансам Татьяна Зенина.
"Альфа-Банк уделяет особое внимание развитию отношений с лесопромышленным сектором. Мы рады, что Альфа-Банк внёс вклад в расширение производственно-технологической базы „УЛК" и нацелены на усиление партнёрства с компанией в направлении финансирования перспективных инвестиционных проектов", - подчеркнул соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.
В результате сделки Альфа-Банк стал ключевым финансовым партнёром Группы компаний "УЛК" по реализации действующих инвестиционных проектов. Альфа-Банк поддерживает долгосрочные отношения с Группой компаний "УЛК". Напомним, ранее Альфа-Банк предоставил кредит ГК "УЛК" на реализацию инвестиционного проекта по строительству пеллетного завода, а также приобретение лесозаготовительной техники и финансирование оборотного капитала. Объём финансирования строительства пеллетного завода составил 1,65 млрд руб.
"Мы высоко ценим поддержку Альфа-Банка, благодаря которой в Архангельской области будет запущен целый ряд высокотехнологичных объектов лесопереработки, и благодарны за гибкость, проявленную нашим партнёром в ходе рефинансирования", - отметила Заместитель генерального директора ООО "Группы Компаний "УЛК" по экономике и финансам Татьяна Зенина.
"Альфа-Банк уделяет особое внимание развитию отношений с лесопромышленным сектором. Мы рады, что Альфа-Банк внёс вклад в расширение производственно-технологической базы „УЛК" и нацелены на усиление партнёрства с компанией в направлении финансирования перспективных инвестиционных проектов", - подчеркнул соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.
Источник: Альфа-Банк