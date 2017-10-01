Согласно договору, застрахованы два земельных участка общей площадью 5,5 тыс. га в Ейском районе Краснодарского края на случай гибели, утраты или повреждения в результате пожара, удара молнии, взрыва газа, падения на застрахованное имущество летающих объектов или их частей и грузов, опасных природных явлений, противоправных действий третьих лиц, аварий гидравлических систем, взрыва паровых котлов и т.д.

ООО "Агрокомплекс "Октябрьский" занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

"Защита имущественных интересов компаний – сложная и ответственная задача для российских страховщиков. Качество сервиса и страховые услуги "АльфаСтрахование" находятся на высшем уровне, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала "АльфаСтрахование". – Перекладывая риски на страховщика, руководители минимизируют расходы на функционирование предприятий при возникновении страхового случая. Мы гарантируем клиенту оперативное урегулирование убытков в случае их возникновения".