ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Индекс цен на алмазы "АЛРОСА" в 2017 году вырос на 1,5%, сообщили в компании.

По итогам 7 месяцев прошлого года рост цен на алмазы (без учёта изменения ассортимента) достигал 4%, но за август-сентябрь, когда активность на рынке ослабевает, показатель снизился на 2 п.п. Более поздние данные "АЛРОСА" не раскрывала.

В 2016 году индекс цен на алмазы "АЛРОСА" не изменялся после падения на 15% в 2015 году, вызванном затовариванием стоков в midstream из-за крупных продаж алмазодобытчиков в предыдущие периоды.

При этом средняя цена на реализуемые "АЛРОСА" алмазы в 2017 году (с учётом изменения ассортимента) была несколько ниже, чем годом ранее, что связано с изменением ассортимента продаж из-за роста спроса на мелкоразмерное сырье со стороны гранильного сектора Индии в первой половине 2017 года.

Как сообщалось ранее, продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в прошлом году упали на 5%, составив $4,267 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $4,17 млрд.