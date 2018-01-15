Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения выходит на европейский рынок
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения выходит на рынок стран Евросоюза. Предприятие получило сертификаты соответствия своей продукции основным требованиям европейских стандартов. Для этого на заводе провели большую работу - изменения начинались с перевода инструкций к технике на английский язык и доходили до некоторых доработок агрегатов. На предприятие приезжали представители Пьештянского технического испытательного института (Словакия), которые контролировали весь процесс. В итоге сертификаты соответствия получили дисковые бороны БДП-4,2, БДП-5,2 и БДП-7.
Сертификация продукции Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения продолжается. До середины весны планируют получить ещё семь сертификатов на агрегаты Veles.
Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения - производитель техники Veles, один из учредителей ассоциации производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной техники Алтайского края "АлтаКАМ", член ассоциации "Росспецмаш". Завод считается одним из крупнейших и динамично развивающихся сельхозмашиностроительных предприятий региона.