ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения выходит на рынок стран Евросоюза. Предприятие получило сертификаты соответствия своей продукции основным требованиям европейских стандартов. Для этого на заводе провели большую работу - изменения начинались с перевода инструкций к технике на английский язык и доходили до некоторых доработок агрегатов. На предприятие приезжали представители Пьештянского технического испытательного института (Словакия), которые контролировали весь процесс. В итоге сертификаты соответствия получили дисковые бороны БДП-4,2, БДП-5,2 и БДП-7.

В управлении Алтайского края по промышленности и энергетике рассказывают, что завоевав устойчивые позиции в России и странах ближнего зарубежья, в 2017 году реализуя стратегию по выходу на зарубежные рынки, завод начал создавать дилерскую сеть в странах Европейского союза. Новые партнёры занимаются активным продвижением техники под торговой маркой Veles в западной части континента. Участие предприятия в крупнейшей выставке сельхозтехники Agritechnica в Германии показало большой интерес к продукции алтайского производителя со стороны потенциальных покупателей из Ирландии, Италии, Польши, Болгарии, Германии, Швейцарии и ряда других стран. На выставке представители завода подписали первые контракты на поставку техники в Болгарию.

Сертификация продукции Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения продолжается. До середины весны планируют получить ещё семь сертификатов на агрегаты Veles.

Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения - производитель техники Veles, один из учредителей ассоциации производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной техники Алтайского края "АлтаКАМ", член ассоциации "Росспецмаш". Завод считается одним из крупнейших и динамично развивающихся сельхозмашиностроительных предприятий региона.