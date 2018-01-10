ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский авторынок в 2017г. снизился на 1,9% и составил 17 млн 464 тыс. 777 легковых автомобилей, таким образом превосходя 17-милионную отметку третий год подряд. В WardsAutoGroup отмечают, что падение продаж зафиксировано впервые после кризиса 2008г. и во многом обусловлено рекордным за всю историю уровнем продаж в 2016г.