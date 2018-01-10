Американский авторынок в 2017 году впервые показал падение после мирового финансового кризиса
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский авторынок в 2017г. снизился на 1,9% и составил 17 млн 464 тыс. 777 легковых автомобилей, таким образом превосходя 17-милионную отметку третий год подряд. В WardsAutoGroup отмечают, что падение продаж зафиксировано впервые после кризиса 2008г. и во многом обусловлено рекордным за всю историю уровнем продаж в 2016г.
Лидерство в прошлом году сохраняет General Motors, реализовавший 3 млн 147 автомобилей (-1,4%). На втором месте Ford - 2 млн 512 тыс. 881 проданной машиной (-1,2%). Третью строчку занимает Toyota - 2 млн 434 тыс. 515 авто (-0,6%). Четвертый результат у Fiat Chrysler Group – 2 млн 42 тыс. 173 машины. Замыкает пятерку лидеров Honda – 1 млн 641 тыс. 429 автомобилей (+0,2%).