ОРЕАНДА-НОВОСТИ Американский авторынок в марте увеличился на 6,4% и составил 1 млн 655 тыс. 864 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,49 млн машин. По итогам первых трех месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 4 млн 177 тыс. 766 единиц, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в марте сохраняет General Motors, реализовавший 296341 автомобиль (+15,7%). Второе место занимает Ford с показателем 243021 проданной машиной (+3,5%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 222782 авто (+3,5%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 216948 машин, что на 13,4% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Nissan – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 162535 автомобилей (-3,7%).