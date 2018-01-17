"Атомэнергомаш" изготовил полный комплект элементов статоров главных циркуляционных электронасосов для Нововоронежской АЭС
17.01.2018, 17:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") завершила изготовление и отгрузила полный комплект элементов статоров главных циркуляционных электронасосов ГЦЭН-310, предназначенных для Нововоронежской АЭС. Всего было изготовлено 7 комплектов. Они будут использованы для плановой замены частей главных циркуляционных электронасосов.
Основными узлами и деталями комплекта являются корпус статора с холодильником, верхняя и нижняя нажимные плиты, колпак и экран в сборе. Для сокращения цикла изготовления изделий была внедрена технология электроэрозионной вырезки пазов, приобретён современный производительный режущий инструмент со сменными твёрдосплавными пластинами ведущих мировых производителей.
Во время изготовления элементы статоров электронасосов подвергались большому объёму контроля, включая пневматические, гидравлические испытания и испытания на плотность. Приёмку осуществляли представители разработчика изделий - АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (АО "ЦКБМ", также входит в "Атомэнергомаш"), а также уполномоченной контролирующей организации - АО "ВО "Безопасность". После сборки статоров электронасосов ГЦЭН-310 также будут проведены их испытания на стенде.
Статор электронасоса с экраном входит в состав выемной части главного циркулярного электронасоса ГЦЭН-310 для блоков АЭС с реакторами ВВЭР-440 и является его запасной частью. Статор был разработан в 60-е годы ХХ века, первый опытный образец изготовлен и запущен в эксплуатацию в первой половине 70-х годов. Первые изготовленные статоры отработали 45 лет, после чего появилась потребность в их замене для продления срока службы главных циркулярных электронасосов ГЦЭН-310.
Основными узлами и деталями комплекта являются корпус статора с холодильником, верхняя и нижняя нажимные плиты, колпак и экран в сборе. Для сокращения цикла изготовления изделий была внедрена технология электроэрозионной вырезки пазов, приобретён современный производительный режущий инструмент со сменными твёрдосплавными пластинами ведущих мировых производителей.
Во время изготовления элементы статоров электронасосов подвергались большому объёму контроля, включая пневматические, гидравлические испытания и испытания на плотность. Приёмку осуществляли представители разработчика изделий - АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (АО "ЦКБМ", также входит в "Атомэнергомаш"), а также уполномоченной контролирующей организации - АО "ВО "Безопасность". После сборки статоров электронасосов ГЦЭН-310 также будут проведены их испытания на стенде.
Статор электронасоса с экраном входит в состав выемной части главного циркулярного электронасоса ГЦЭН-310 для блоков АЭС с реакторами ВВЭР-440 и является его запасной частью. Статор был разработан в 60-е годы ХХ века, первый опытный образец изготовлен и запущен в эксплуатацию в первой половине 70-х годов. Первые изготовленные статоры отработали 45 лет, после чего появилась потребность в их замене для продления срока службы главных циркулярных электронасосов ГЦЭН-310.
Источник: Росатом