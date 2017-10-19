Атомэнергомаш расширяет сотрудничество с нидерландскими изготовителями судостроительной продукции
19.10.2017, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш" и Heatmaster B.V. (Нидерланды), являющийся крупным изготовителем котельного оборудования для морских судов, заключили Меморандум о взаимопонимании.
Цель документа - рассмотреть возможность сотрудничества по перспективным проектам в сферах судостроения и судоремонта. В частности, будет рассматриваться возможность участия голландской компании в качестве партнёра АО "Атомэнергомаш" в рамках проекта "Лидер", проекта пассажирского лайнера PV300 и других перспективных проектов в сфере судостроения и судоремонта.
Стороны договорились изучить вопросы, связанные с реализацией перспективных проектов, представляющие взаимный интерес, а также обмениваться информацией для подготовки совместных предложений.
Конкретные условия реализации указанных проектов, разделение обязанностей сторон, номенклатура, цены, общая стоимость, сроки и условия поставки и выполнения работ будут являться предметом отдельного контракта.
Отдельно будет проработана возможность локализации производства оборудования голландской компании на предприятиях АО "Атомэнергомаш", в том числе в интересах крупнейших российских судоверфей.
Ранее аналогичные документы были подписаны с голландскими поставщиками судостроительной продукции - компаниями "Coops & Nieborg" BV и "Machine- en Lierenfabriek C.Kraaijeveld" BV.
Цель документа - рассмотреть возможность сотрудничества по перспективным проектам в сферах судостроения и судоремонта. В частности, будет рассматриваться возможность участия голландской компании в качестве партнёра АО "Атомэнергомаш" в рамках проекта "Лидер", проекта пассажирского лайнера PV300 и других перспективных проектов в сфере судостроения и судоремонта.
Стороны договорились изучить вопросы, связанные с реализацией перспективных проектов, представляющие взаимный интерес, а также обмениваться информацией для подготовки совместных предложений.
Конкретные условия реализации указанных проектов, разделение обязанностей сторон, номенклатура, цены, общая стоимость, сроки и условия поставки и выполнения работ будут являться предметом отдельного контракта.
Отдельно будет проработана возможность локализации производства оборудования голландской компании на предприятиях АО "Атомэнергомаш", в том числе в интересах крупнейших российских судоверфей.
Ранее аналогичные документы были подписаны с голландскими поставщиками судостроительной продукции - компаниями "Coops & Nieborg" BV и "Machine- en Lierenfabriek C.Kraaijeveld" BV.
Источник: Атомэнергомаш