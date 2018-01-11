Атоммаш освоил редкий импортный сплав HASTELLOY
11.01.2018, 17:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) успешно завершил термообработку бакового оборудования из уникального коррозионностойкого сплава HASTELLOY (Хастеллой).
В рамках кооперации с компанией ООО "НАТЭК-Нефтехиммаш" завод Атоммаш провёл термическую обработку трёх баков охладителей, бака постоянного уровня, бака питания, а также бака растворителя и бака испарителя. Технологическое оборудование предназначено для установки разделения хлоридов циркония и гафния (УРХЦГ).
Процесс термообработки оборудования проходил в два этапа: выдержка в печи при температуре более 1100 градусов, а затем быстрое охлаждение изделия с помощью вентиляторов - до 700 градусов за 30 минут.
Директор Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" Ровшан Аббасов отметил: "Сегодня технологические возможности и компетенции Атоммаша позволяют вести обширную работу по кооперации. В производство попадает оборудование из новых материалов, с особенными требованиями. А для нас это не только важный опыт, но и демонстрация технологических возможностей для освоения новых рынков в России и, особенно важно, за рубежом".
HASTELLOY (Хастеллой), из которого изготовлено баковое оборудование, представляет собой мощный не поддающийся коррозии сплав на основе никеля и молибдена. Основная функция материала - эффективная работа при высоких температурах и давлениях, а также при контакте с агрессивными веществами.
"Высокий профессионализм коллектива завода и тщательное отношение ко всем этапам операции позволяет нам получить нужный результат. Поэтому есть ещё большие планы по сотрудничеству с предприятием", - сказал директор ООО "НАТЭК-Нефтехиммаш" Александр Береснев.
В рамках кооперации с компанией ООО "НАТЭК-Нефтехиммаш" завод Атоммаш провёл термическую обработку трёх баков охладителей, бака постоянного уровня, бака питания, а также бака растворителя и бака испарителя. Технологическое оборудование предназначено для установки разделения хлоридов циркония и гафния (УРХЦГ).
Процесс термообработки оборудования проходил в два этапа: выдержка в печи при температуре более 1100 градусов, а затем быстрое охлаждение изделия с помощью вентиляторов - до 700 градусов за 30 минут.
Директор Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" Ровшан Аббасов отметил: "Сегодня технологические возможности и компетенции Атоммаша позволяют вести обширную работу по кооперации. В производство попадает оборудование из новых материалов, с особенными требованиями. А для нас это не только важный опыт, но и демонстрация технологических возможностей для освоения новых рынков в России и, особенно важно, за рубежом".
HASTELLOY (Хастеллой), из которого изготовлено баковое оборудование, представляет собой мощный не поддающийся коррозии сплав на основе никеля и молибдена. Основная функция материала - эффективная работа при высоких температурах и давлениях, а также при контакте с агрессивными веществами.
"Высокий профессионализм коллектива завода и тщательное отношение ко всем этапам операции позволяет нам получить нужный результат. Поэтому есть ещё большие планы по сотрудничеству с предприятием", - сказал директор ООО "НАТЭК-Нефтехиммаш" Александр Береснев.
Источник: Атомэнергомаш