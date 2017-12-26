Audi отзывает в России около 2 тысяч автомобилей
26.12.2017, 18:09
OREANDA-NEWS. Компания "Фольксваген Груп Рус" объявила об отзыве 1880 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, реализованных с 2011-го по 2016 год. Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию. На автомобилях следует заменить нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi A4, A5 и Q5, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi A4, A5 и Q5, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Источник: Автостат