Audi отзывает в России около 5 тысяч автомобилей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Фольксваген Груп Рус» 20 февраля объявила об отзыве 4857 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, реализованных c 2011-го по 2016 год. Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию. На автомобилях Audi A4, A5 и Q5 будет произведена замена нагревательного элемента, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.