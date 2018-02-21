ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Фольксваген Груп Рус» 20 февраля объявила об отзыве 4857 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, реализованных c 2011-го по 2016 год. Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию. На автомобилях Audi A4, A5 и Q5 будет произведена замена нагревательного элемента, сообщает пресс-служба Росстандарта.