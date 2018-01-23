ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начиная с 16 января, розничные рекомендованные цены на автомобили Datsun 2018 года выпуска выросли на 7 000 рублей. Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга цен на новые легковые автомобили в России, удорожание затронуло все комплектации моделей Datsun on-DO и mi-DO и составило 1,1 – 1,6%.

Теперь самая бюджетная комплектация Access для Datsun on-DO с двигателем 1,6 л и механической трансмиссией стоит 451 000 рублей. За максимальную комплектацию Dream II с двигателем 1,6 л и автоматической КП придется заплатить 626 000 рублей.

Для модели Datsun mi-DO цены начинаются от 524 000 рублей за автомобиль с двигателем 1,6 л на «механике» в комплектации Trust I. Самая полная комплектация Dream II с двигателем 1,6 л и «автоматом» будет стоить 661 000 рублей.

Напомним, что большинство автопроизводителей уже заявили об увеличении цен в этом году на свои автомобили. При этом модели Datsun, производимые на АВТОВАЗе, выросли в цене менее значительно, если сравнивать с линейкой автомобилей LADA, увеличение цен по которой в среднем составило 2,5%.