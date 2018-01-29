ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно результатам мониторинга цен, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе выросли цены на модели премиального бренда Genesis. Это касается автомобилей 2018 года выпуска, которые подорожали на 100 – 300 тысяч рублей.

Начальная версия Business для модели Genesis G80 с 2-литровым двигателем (245 л.с.), полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом» теперь стартует с отметки 2 650 000 рублей, что на 100 тысяч больше, чем в 2017 году. Следующие комплектации – Advance, Premium и Luxury – также прибавили по 100 тысяч и стоят теперь 2 900 000, 3 200 000 и 3 500 000 рублей соответственно. Топовая комплектация Ultimate доступна для модели Genesis G80 с двигателем 3,3 л (370 л.с.) за 4 090 000 рублей.

Флагманский седан Genesis G90 прибавил в цене еще больше – на 300 тысяч рублей во всех своих комплектациях. Теперь начальный уровень оснащения Premier для модели с двигателем 3,8 л (309 л.с.), полным приводом и АКП предлагается к продаже за 4 775 000 рублей. Модель с теми же характеристиками в следующей комплектации Elitе стоит 5 075 000 рублей, а максимальный набор опций Royal для модели с 5-литровым мотором (413 л.с.) достиг отметки 5 975 000 рублей.