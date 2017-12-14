ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заказ на производство автомобилей линейки проекта «Кортеж» на 2018 год сформирован. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Машины будут переданы гаражу особого назначения Федеральной службы охраны. Покупателями отечественных авто премиум-класса могут стать также представители бизнес-сообщества, которые, по словам министра, уже проявляют большой интерес к проекту. «На 2018 год у нас (производство. – ред.) полностью загружено. Мы выполняем объёмы под гараж особого назначения. Уже понимаем, как загрузим 2019 год», – рассказал Денис Мантуров.

По его словам, ещё одним заказчиком в очереди на приобретение «Кортежа» может стать российский бизнес. «Мы знаем потенциальных покупателей – проводили car clinic (маркетинговое исследование авторынка, которое предполагает тест-драйвы и опросы целевой аудитории. – ред.), – сообщил министр. – Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, – они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки».

Как пояснил Денис Мантуров, пока планируется производить не более 300 машин проекта «Кортеж» в год, поэтому сначала будет покрыт спрос на внутреннем авторынке и только потом можно будет говорить об экспорте.

Напомним, проект «Кортеж» разрабатывается по поручению президента с 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ. Модельный ряд проекта включает в себя автомобили четырёх классов – седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Предполагается, что последний будет использоваться при инаугурации президента РФ после выборов 2018 года.