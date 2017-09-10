Авторынок Германии в августе вырос на 4%
10.09.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в августе вырос на 3,5% и составил 253679 машин. По итогам восьми месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 2млн 323 тыс. 785 единиц.
Согласно данным, полученным агентством "АВТОСТАТ" в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остаётся Volkswagen, который в августе реализовал 43531 машину (-10,9%). На втором месте идёт Mercedes-Benz, увеличивший реализацию на 7,5% до 26679 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 19406 автомобилей (+0,9%). Замыкают пятёрку лидеров BMW (18713 шт., +6,73%) и Opel (18579 шт., +13%).
Согласно данным, полученным агентством "АВТОСТАТ" в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остаётся Volkswagen, который в августе реализовал 43531 машину (-10,9%). На втором месте идёт Mercedes-Benz, увеличивший реализацию на 7,5% до 26679 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 19406 автомобилей (+0,9%). Замыкают пятёрку лидеров BMW (18713 шт., +6,73%) и Opel (18579 шт., +13%).
Источник: Автостат