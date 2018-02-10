Авторынок Германии в январе вырос на 12%
10.02.2018, 19:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в январе увеличился на 12% и составил 269427 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на успешное начало года, не стоит переоценивать результат января, ведь на этот месяц традиционно приходится наименьший объем продаж, и в дальнейшем темпы роста не будут уже столь высокими.
Согласно данным, полученным агентством "АВТОСТАТ" в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остаётся Volkswagen, который в январе реализовал 54348 машин (+9,7%). На втором месте идёт Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 8,4% до 26419 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 21032 автомобиля (-2,9%). Замыкают пятёрку лидеров BMW (20759 шт., +1,8%) и Ford (18387 шт., +16,1%).
Согласно данным, полученным агентством "АВТОСТАТ" в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остаётся Volkswagen, который в январе реализовал 54348 машин (+9,7%). На втором месте идёт Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 8,4% до 26419 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 21032 автомобиля (-2,9%). Замыкают пятёрку лидеров BMW (20759 шт., +1,8%) и Ford (18387 шт., +16,1%).
Источник: Автостат