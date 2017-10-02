Авторынок Японии в сентябре вырос на 2,3%
02.10.2017, 10:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок в сентябре увеличился на 2,3% до 276049 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 291 тыс. 162 машины (+7,7%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 117367 автомобиля (-7%). Второе место по объёму продаж удерживает Honda с показателем 37417 машин (-1,7%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, увеличивший реализацию на 27,6% до 34038 автомобилей.
Источник: АВТОСТАТ