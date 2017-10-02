ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок в сентябре увеличился на 2,3% до 276049 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 291 тыс. 162 машины (+7,7%).