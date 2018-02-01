ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калининградский завод «Автотор» отправил на экспорт очередную партию коммерческих автомобилей. В Белоруссию отгружены среднетоннажные коммерческие автомобили Hyundai HD78. Это уже вторая поставка в республику, осуществленная «Автотором» в течение месяца. В очередную экспортную партию вошли «шасси» (грузовые автомобили без специализированных надстроек), сообщает пресс-служба предприятия.

В течение 2018 года «Автотор» планирует расширение модельного ряда и объемов поставляемых автомобилей. Кроме среднетоннажных автомобилей Hyundai HD78, планируются поставки в Белоруссию моделей Hyundai HD35 и Hyundai HD120.

Напомним, коммерческий автомобиль Hyundai HD78, производится на заводе «Автотор» с ноября 2011 года. Именно с этой модели началось сотрудничество калининградского предприятия и южнокорейского производителя Hyundai. В ноябре 2017 года начато производство коммерческих автомобилей Hyundai HD78 в режиме полного цикла, включая сварку и окраску.



На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей, выпускаемых на «Автоторе», включает хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с разнообразной гаммой надстроек.