"Автотор" в 2017 году увеличил производство на 53%
19.01.2018, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калининградский завод "Автотор" по итогам 2017 года выпустил 144561 автомобиль, что на 53,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В течении года проведено частичное обновление модельного ряда и освоен выпуск новых моделей и марок. Калининградское предприятие в 2017 году выпускало автомобили 29 моделей пяти брендов, сообщает пресс-служба "Автотора".
Так, в прошлом году началось производство обновлённого KIA Mohave, представительского седана Genesis G80, седьмого поколения 5-й серии и шестого поколения 7-й серии автомобилей BMW, впервые в России начался выпуск компактного автомобиля KIA Picanto и совместно с новым партнёром компанией FAW – внедорожника Х80.
В апреле 2017 года "Автотор" приступил к реализации проекта производства коммерческих автомобилей Hyundai по полному циклу. Первой моделью коммерческих автомобилей, которые стали выпускаться в таком режиме стал в ноябре Hyundai HD78. В декабре в Белоруссию отправлена первая экспортная партия автомобилей Hyundai HD78, произведённых на "Автоторе".
В июле определена дальнейшая стратегия развития компании на период до 2025 года. Рассмотрены и утверждены главные направления развития существующих и создания новых производственных мощностей. Одобрены проекты, как с действующими, так и с новыми партнёрами компании в легковом и грузовом сегменте. На территории автокластера выполнена вертикальная планировка, проведена большая часть коммуникаций, построены автомобильные дороги, продолжаются работы по реализации проектов общих инфраструктурных объектов, как для промышленной, так и для социальной сферы.
В 2018 году "Автотор" планирует увеличить производство на 10-15% относительно прошлого года. Об этом агентству "АВТОСТАТ" заявили в пресс-службе предприятия, отметив, что производственные планы выстраиваются совместно с основными партнёрами "Автотора" (BMW, Hyundai, KIA). При этом в случае необходимости на калининградском заводе не исключают возможности дополнительного набора персонала. В настоящее время предприятие работает в режиме 7-дневной рабочей недели. В течение 2018 года предполагается обновление модельного ряда по всем брендам, выпускаемых предприятием, а также начало производства новых моделей.
На сегодняшний день "Автотор" выпускает в общей сложности 30 моделей автомобилей под марками BMW (3-я, 5-я, 7-я серии, Х1, Х3, Х4, Х5, Х6), KIA (cee'd, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger), Hyundai легковые (Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe), Hyundai коммерческие (HD35, HD78, HD65, HD120), Genesis (G80, G90), FAW (X80), в т.ч. в режиме CKD – KIA Sorento, KIA Cerato, Hyundai HD78. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.
Так, в прошлом году началось производство обновлённого KIA Mohave, представительского седана Genesis G80, седьмого поколения 5-й серии и шестого поколения 7-й серии автомобилей BMW, впервые в России начался выпуск компактного автомобиля KIA Picanto и совместно с новым партнёром компанией FAW – внедорожника Х80.
В апреле 2017 года "Автотор" приступил к реализации проекта производства коммерческих автомобилей Hyundai по полному циклу. Первой моделью коммерческих автомобилей, которые стали выпускаться в таком режиме стал в ноябре Hyundai HD78. В декабре в Белоруссию отправлена первая экспортная партия автомобилей Hyundai HD78, произведённых на "Автоторе".
В июле определена дальнейшая стратегия развития компании на период до 2025 года. Рассмотрены и утверждены главные направления развития существующих и создания новых производственных мощностей. Одобрены проекты, как с действующими, так и с новыми партнёрами компании в легковом и грузовом сегменте. На территории автокластера выполнена вертикальная планировка, проведена большая часть коммуникаций, построены автомобильные дороги, продолжаются работы по реализации проектов общих инфраструктурных объектов, как для промышленной, так и для социальной сферы.
В 2018 году "Автотор" планирует увеличить производство на 10-15% относительно прошлого года. Об этом агентству "АВТОСТАТ" заявили в пресс-службе предприятия, отметив, что производственные планы выстраиваются совместно с основными партнёрами "Автотора" (BMW, Hyundai, KIA). При этом в случае необходимости на калининградском заводе не исключают возможности дополнительного набора персонала. В настоящее время предприятие работает в режиме 7-дневной рабочей недели. В течение 2018 года предполагается обновление модельного ряда по всем брендам, выпускаемых предприятием, а также начало производства новых моделей.
На сегодняшний день "Автотор" выпускает в общей сложности 30 моделей автомобилей под марками BMW (3-я, 5-я, 7-я серии, Х1, Х3, Х4, Х5, Х6), KIA (cee'd, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger), Hyundai легковые (Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe), Hyundai коммерческие (HD35, HD78, HD65, HD120), Genesis (G80, G90), FAW (X80), в т.ч. в режиме CKD – KIA Sorento, KIA Cerato, Hyundai HD78. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.
Источник: Автостат