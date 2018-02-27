ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ", BMW 5-й Серии стал самым продаваемым премиальным автомобилем с пробегом на столичном рынке в январе 2018 года. Так, в прошлом месяце в Москве было реализовано 263 экземпляра этой модели, что на 17% больше, чем год назад.

Второе место в данном рейтинге занимает Mercedes-Benz E-Klasse с результатом 245 перепроданных единиц (-5%), а замыкает тройку лидеров BMW X5 (194 шт.; +28%). Далее следуют BMW 3-й Серии (190 шт.; +10%) и Mercedes-Benz S-Klasse (163 шт.; +5%).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка подержанных премиальных автомобилей в январе 2018 года также попали: Mercedes-Benz C-Klasse (161 шт.; -1%), Audi A6 (138 шт.; -5%), Mercedes-Benz M-Klasse (138 шт.; +5%), Mercedes-Benz GL-Klasse (131 шт.; +3%) и Volvo XC90 (131 шт.; +41%).

Отметим также, что более подробная информация о вторичном рынке содержится в маркетинговом отчете "Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы", подготовленном аналитическим агентством "АВТОСТАТ".