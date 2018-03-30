ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «БМВ Русланд Трейдинг» 29 марта объявила об отзыве 1202 автомобилей BMW X3, реализованных c 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае – его отсоединение при большой скорости автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.