ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий автоконцерн BMW Group инвестирует 200 миллионов евро в центр развития технологий аккумуляторных батарей в Мюнхене. В этом многопрофильном комплексе будут совершенствоваться технологии, связанные с разработкой и внедрением в серийное производство аккумуляторных батарей. Центр начнёт свою работу в начале 2019 года, при этом будет создано 200 рабочих мест.

«Мы сконцентрируем все наши собственные разработки и весь опыт по выстраиванию производственно-сбытовой цепочки в нашем новом высокотехнологичном центре. Эксперты международного уровня, работающие в новых опытно-конструкторских лабораториях, будут проводить важные исследования в области улучшения химического состава и структуры ячеек. Мы сфокусируемся на улучшении характеристик аккумуляторных батарей: их жизненного цикла, безопасности, скорости зарядки и конечной стоимости. Мы зададим новые стандарты в автомобильной индустрии», – прокомментировал открытие нового центра Клаус Фройлих, член Совета директоров BMW AG, ответственный за научно-исследовательские разработки.



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Концерн BMW Group в течение многих лет проводит исследования в области технологий аккумуляторных батарей и достиг высокого уровня, позволяющего оценивать эффективность батарей, особенно благодаря разработке моделей BMW i. Компания соберёт все ноу-хау различных производственных департаментов в новом центре развития технологий аккумуляторных батарей и направит свои усилия на скорейшее достижение значительных результатов в этой области. Полученные открытия будут максимально оперативно внедряться в аккумуляторные батареи последнего поколения.



Между тем конкуренты мюнхенского автогиганта не дремлют: к 2025 году компания Audi планирует выпустить на рынок 20 разных моделей с электрической силовой установкой. Причём 10 из них будут электромобилями, т.е. их построят на совершенно новой платформе. Некоторые из этих электромобилей будут кроссоверами.



Инженеры Audi и Porsche создают новую электрическую платформу, на которой должны быть построены новые электромобили. Это не только кроссоверы и купе, но также, возможно, суперкар. Он станет своего рода преемником R8 E-Tron, жизненный цикл которого оказался таким коротким.

