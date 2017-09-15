"Бакулин Моторс Групп" на автосалоне во Франкфурте представила первый российский беспилотник "MatrЁshka"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Бакулин Моторс Групп", которая развивает проект "Volgabus", на автосалоне во Франкфурте представила первый российский беспилотник "MatrЁshka". Беспилотная система "MatrЁshka" позволит реализовать принципиально новые модели транспортных услуг, таких как перевозка пассажиров за счёт принимающей стороны, беспилотное такси, каршэринг и т.д., сообщает пресс-служба "Бакулин Моторс Групп".
Беспилотное транспортное средство "MatrЁshkа" - модульная система, состоящая из трёх элементов. Центральный модуль несёт функциональную нагрузку, благодаря возможности замены этого модуля беспилотник доступен в нескольких конфигурациях - от платформы для перевозки грузов до пассажирского автобуса. "MatrЁshkа" может развить скорость до 30 км/ч, а до полного разряда батареи способна проехать порядка 130 км или 4 часа. Длина машины – 4000 мм, ширина – 1700 мм и высота – 2700 мм. Мощность электромотора, на котором работает беспилотник, 45 кВт, момент в 140 Нм подпитывают литий-железофосфатные батареи. Машина рассчитана на 8-12 человек. На борт беспилотник может принять до 1300 кг. Программное обеспечение, с помощью которого функционирует беспилотник, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS.