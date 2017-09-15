Беспилотное транспортное средство "MatrЁshkа" - модульная система, состоящая из трёх элементов. Центральный модуль несёт функциональную нагрузку, благодаря возможности замены этого модуля беспилотник доступен в нескольких конфигурациях - от платформы для перевозки грузов до пассажирского автобуса. "MatrЁshkа" может развить скорость до 30 км/ч, а до полного разряда батареи способна проехать порядка 130 км или 4 часа. Длина машины – 4000 мм, ширина – 1700 мм и высота – 2700 мм. Мощность электромотора, на котором работает беспилотник, 45 кВт, момент в 140 Нм подпитывают литий-железофосфатные батареи. Машина рассчитана на 8-12 человек. На борт беспилотник может принять до 1300 кг. Программное обеспечение, с помощью которого функционирует беспилотник, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS.