ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк "РОССИЯ" подписал соглашение с АО "Концерн "Калашников", входящим в Госкорпорацию Ростех, о предоставлении кредитных средств в размере 350 млн руб.

Заём в форме невозобновляемой кредитной линии будет выдан для выполнения гособоронзаказа.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акции? концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% - частным инвесторам. Продукция Концерна "Калашников" поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят 3 продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.