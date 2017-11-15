ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства ООО «Овощевод» (ТМ «Ботаника») в городе Волжский Волгоградской области.

Сотрудничество ВТБ и ООО «Овощевод» началось в 2013 году: в декабре была открыта кредитная линия на строительство первой очереди тепличного комплекса на сумму 750 млн рублей сроком на 8 лет. На сегодняшний момент уже запущена 3-я очередь комплекса, на строительство которой в 2016 г. банком были выданы кредитные средства в сумме 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется начать строительство 4-ой очереди на месте цехов № 1 и №2, в мае 2017г. на эти цели была открыта кредитная линия на сумму 1,35 млрд рублей. Таким образом, общий объём финансовых вложений ВТБ в инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса с новейшим автоматизированным оборудованием по производству рассады и строительству энергетического комплекса предприятия увеличился до 4,7 млрд рублей.

Сейчас тепличный комплекс состоит из 4 действующих цехов. Основными культурами являются огурец и томат. По итогам реализации проектов общая площадь теплиц составит 36,44 га, а объём производства - 31 тыс тонн в год.

Руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «География поставок продукции под брендом «Ботаника» достаточно широка – от Москвы и Санкт-Петербурга до регионов Сибири и Урала. Передовое высокотехнологичное производство позволит увеличить объёмы и создаст дополнительные рабочие места».

Как отметил генеральный директор ГК «Радеж» Юрий Сударев: «При прежней технологии мы выращивали саженцы в теплицах, теперь создан отдельный цех, что позволит увеличить объёмы продукции. Автоматизация всех процессов позволяет не только получать качественный продукт, но и успешно конкурировать на рынке. Реализация нового для нас и всего региона в целом проекта состоялась во многом благодаря успешному сотрудничеству с банком ВТБ, многолетние партнёрские взаимоотношения с которым свидетельствуют о большом доверии».