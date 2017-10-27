ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ профинансировал проект ООО ТК «Толмачевский» по строительству второй очереди тепличного блока по производству овощной продукции в Новосибирске.

Сотрудничество ВТБ и Тепличного Комбината «Толмачевский» началось в 2016 году: банк предоставил предприятию несколько кредитов общей суммой 1,4 млрд рублей сроком на 7 лет на строительство 1-й очереди проекта в рамках «Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемой АО «Корпорация «МСП» совместно с Банком России. Проект был введён в эксплуатацию в декабре 2016 года и на текущий момент вышел на полную производственную мощность. В 2017 году объём реализованной продукции составил 7,9 тысяч тонн.

На реализацию проекта строительства второй очереди тепличного блока площадью 8,4 га предприятию была предоставлена кредитная линия на сумму 1,4 млрд рублей на 7-милетний срок в рамках программы льготного кредитования производителей сельскохозяйственной продукции по ставке не выше 5% годовых. Таким образом, объём финансовых вложений банка ВТБ в инвестиционный проект предприятия увеличился до 2,8 млрд рублей.

Руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко прокомментировал: «Мы тщательно анализируем инвестиционные инициативы в различных отраслях экономики по всей России и поддерживаем их реализацию. Проекты в области растениеводства такого масштаба крайне важны. Сейчас порядка 50% тепличной продукции поставляется в Новосибирск из Кемеровской области и Алтайского края. Строительство новых тепличных мощностей, безусловно, позволит обеспечить качественной продукцией местного производства не только жителей Новосибирской области, но и близлежащих регионов».