ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ выдал одному из ведущих предприятий российской химической промышленности ПАО "КуйбышевАзот" гарантию возврата возмещённого НДС на сумму 870 млн рублей. Документ предоставлен в рамках ранее заключённого генерального соглашения о выдаче банковских гарантий с установленным лимитом в размере 1,5 млрд рублей.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: "Мы активно сотрудничаем с компанией "КуйбышевАзот" с 2003 года, предлагая ей широкий спектр документарных решений для эффективного использования финансовых ресурсов. Банк также обслуживает расчёты экспортных и импортных поставок компании, в том числе, при участии филиала ВТБ в Китае".