ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Тойота Мотор» 4 апреля объявила об отзыве 103 автомобилей Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F, произведенных с января 2015-го по март 2017 года. Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса. Это повреждение может вызвать повышенный шум/вибрацию и, спустя некоторое время, может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в подобных условиях, развитие трещины на крышке насоса может привести к утечке топлива. Утечка топлива рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F будет выполнена замена топливного насоса высокого давления.