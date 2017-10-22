ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером по экспорту автомобилей из России является кроссовер Skoda Yeti, собираемый на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. На долю этой модели приходится около половины от всего объёма экспорта.



Так, за 9 месяцев 2017 года из нашей страны за пределы Таможенного Союза было экспортировано 15,6 тыс. таких кроссоверов, причём указанное количество целиком пришлось на Чехию. Для сравнения: за весь прошлый год в эту страну было отправлено всего лишь 400 автомобилей Skoda Yeti.



Эксперты агентства «АВТОСТАТ» предполагают, что столь резкий рост объёмов экспорта связан с прекращением сборки модели Yeti на местном заводе в Квасинах и началом производства там нового кроссовера Skoda Karoq. Вероятно, для удовлетворения спроса на европейском рынке были налажены поставки Yeti российской сборки в Чехию.



В пресс-службе компании «Фольксваген Груп Рус» данную информацию не прокомментировали. Впрочем, ранее уже сообщалось об экспортных поставках кроссовера Yeti в страны дальнего зарубежья и о том, что до конца нынешнего года они могут прекратиться, т.к. производство этой модели в России будет свёрнуто.