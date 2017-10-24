ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японская компания Mitsubishi Motors отзывает более 161 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за проблем с двигателем. Отзыв касается кроссоверов Outlander и седанов Lancer 2015-2017 модельных годов. Большинство дефектных машин было продано на территории США, некоторая часть - в Канаде.