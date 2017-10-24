Более 160 тыс. автомобилей отзывает Mitsubishi в Северной Америке
24.10.2017, 12:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японская компания Mitsubishi Motors отзывает более 161 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за проблем с двигателем. Отзыв касается кроссоверов Outlander и седанов Lancer 2015-2017 модельных годов. Большинство дефектных машин было продано на территории США, некоторая часть - в Канаде.
Как отметили в Mitsubishi Motors, из-за заводского дефекта в отзываемых автомобилях двигатель может перегреться или заглохнуть во время движения. Компания обязуется устранить дефекты бесплатно.
Источник: Автостат