ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Пежо Ситроен Рус» 26 декабря 2017 года объявила об отзыве 261 автомобиля Peugeot 3008, реализованных с октября 2016-го по август 2017 года.



Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению. На всех автомобилях Peugeot 3008 будет выполнена проверка состояния топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установка дополнительной защитной оплетки или их замена, сообщает пресс-служба Росстандарта.



Уполномоченные представители изготовителя «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Peugeot, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.