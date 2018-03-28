ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «ЭфСиЭй Рус» 27 марта объявила об отзыве 520 автомобилей Jeep Wrangler, реализованных c 2009-го по 2014 год. Причиной отзыва является газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры. Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления, сообщает пресс-служба Росстандарта.