Более 500 автомобилей Jeep Wrangler попали под отзыв в России
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «ЭфСиЭй Рус» 27 марта объявила об отзыве 520 автомобилей Jeep Wrangler, реализованных c 2009-го по 2014 год. Причиной отзыва является газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры. Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя «ЭфСиЭй Рус» проинформируют владельцев автомобилей Jeep Wrangler, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ – замены пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.