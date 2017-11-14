ОРЕАНДА-НОВОСТИ Британский авторынок в октябре упал на 12,2% и составил 158192 машины.



Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд. По итогам десяти месяцев 2017 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 224 тыс. 603 единицы (-4,6%).



По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре остается Ford, реализовавший 19580 автомобилей (-8,6%). На втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 13756 машин (-1,9%). Третий результат показала Audi – 13699 проданных автомобилей (-6,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (12136 шт., +7,1%) и BMW (11056 шт., -18,4%).