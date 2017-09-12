ЧМК изготовит рельсы для второго кольца московского метро
12.09.2017, 19:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") стал победителем тендера на поставку рельсов для строительства второго кольца Московского метрополитена. Сумма контракта – около 1,5 миллиарда рублей.
ЧМК изготовит рельсы для Третьего пересадочного контура (ТПК), который станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные районы Москвы. Для столичного метрополитена комбинат отгрузит около 35 тыс. тонн рельсовой продукции.
Третий пересадочный контур - самый масштабный проект за всю историю московского метростроения, он может стать самой длинной в мире кольцевой линией метро, на кольце разместится более 30 станций. Проектом предусмотрено 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.
Рельсы на ЧМК производят на универсальном рельсобалочном стане, который запустили в работу в 2013 году. Это одно из крупнейших отечественных производств высококачественного фасонного проката. Закалку рельсов осуществляют в растворе полимера по уникальной для России технологии, благодаря чему продукция приобретает высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости. Серийное производство рельсового проката началось на предприятии в начале 2016 года. Для модернизации транспортной инфраструктуры России ЧМК уже изготовил более полумиллиона тонн рельсов.
ЧМК изготовит рельсы для Третьего пересадочного контура (ТПК), который станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные районы Москвы. Для столичного метрополитена комбинат отгрузит около 35 тыс. тонн рельсовой продукции.
Третий пересадочный контур - самый масштабный проект за всю историю московского метростроения, он может стать самой длинной в мире кольцевой линией метро, на кольце разместится более 30 станций. Проектом предусмотрено 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.
Рельсы на ЧМК производят на универсальном рельсобалочном стане, который запустили в работу в 2013 году. Это одно из крупнейших отечественных производств высококачественного фасонного проката. Закалку рельсов осуществляют в растворе полимера по уникальной для России технологии, благодаря чему продукция приобретает высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости. Серийное производство рельсового проката началось на предприятии в начале 2016 года. Для модернизации транспортной инфраструктуры России ЧМК уже изготовил более полумиллиона тонн рельсов.
Источник: Мечел