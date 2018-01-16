ЧМК впервые отгрузил рельсы для реконструкции космодромов
16.01.2018, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") изготовил рельсы для реконструкции железнодорожных путей на космодромах "Байконур" и "Плесецк". Продукция поставлена в адрес одного из предприятий государственной корпорации "Роскосмос" – Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Рельсы Р65 предназначены для ремонта и укладки железнодорожных путей, по которым ракеты доставляются на стартовый комплекс. На космодромы направлено около тысячи тонн рельсов. В 2018 году планируется продолжить поставки. Металлопрокат произведён на рельсобалочном стане ЧМК с применением уникальной для России технологии закалки рельсов в растворе полимера, которая обеспечивает их высокие эксплуатационные свойства.
ФГУП "ЦЭНКИ" – одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.
"На протяжении всей своей истории ЧМК активно участвовал в реализации космических программ, ранее комбинат поставлял сталь специального назначения для создания ракетно-космической техники. Сегодня сотрудничество с предприятиями космической отрасли продолжено в новом ключе: продукция ЧМК используется в обновлении объектов инфраструктуры", – отметил управляющий директор ПАО "ЧМК" Анатолий Щетинин.
Рельсы Р65 предназначены для ремонта и укладки железнодорожных путей, по которым ракеты доставляются на стартовый комплекс. На космодромы направлено около тысячи тонн рельсов. В 2018 году планируется продолжить поставки. Металлопрокат произведён на рельсобалочном стане ЧМК с применением уникальной для России технологии закалки рельсов в растворе полимера, которая обеспечивает их высокие эксплуатационные свойства.
ФГУП "ЦЭНКИ" – одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.
"На протяжении всей своей истории ЧМК активно участвовал в реализации космических программ, ранее комбинат поставлял сталь специального назначения для создания ракетно-космической техники. Сегодня сотрудничество с предприятиями космической отрасли продолжено в новом ключе: продукция ЧМК используется в обновлении объектов инфраструктуры", – отметил управляющий директор ПАО "ЧМК" Анатолий Щетинин.
Источник: ЧМК