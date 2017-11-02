ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский тракторный завод (входит в состав корпорации Уралвагонзавод) отгрузил во Вьетнам бульдозер Б10М с механической трансмиссией.

Получателем новой техники станет заводской дилер в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) - компания "НГА ФАТ", более десяти лет сотрудничающая с ЧТЗ и реализовавшая за это время десятки единиц техники. Конечный потребитель машины - строительная компания, занимающаяся прокладкой стратегической дороги через вьетнамские джунгли. В случае успешной эксплуатации подрядчик намерен купить дополнительную партию бульдозеров ЧТЗ.

- Вьетнам переживает настоящий строительный бум, а для строек нужна надёжная и производительная техника. Несмотря на экспансию японских, корейских и китайских производителей дорожно-строительных машин, вьетнамцы по-прежнему доброжелательно смотрят в сторону России, помнят нашу помощь, оказанную во времена американской агрессии. Во Вьетнаме хорошо знают и сам ЧТЗ. Завод поставил стране более 500 машин, многие из которых исправно трудятся и сегодня, - говорит руководитель отдела продаж в дальнее зарубежье заводской службы сбыта Владимир Клейн.

Бульдозер Б10М максимально адаптирован к условиям эксплуатации в сложных климатических условиях. Кроме Вьетнама в регионах Юго-Восточной Азии машины поставляются в Монголию, ведётся предконтрактная работа с Индией, Бангладеш и Пакистаном. Экспортные поставки техники в эти страны предполагают рост выпуска гражданской продукции ЧТЗ.

ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колёсной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции. Входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в структуре которой более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за её пределами. Перед корпорацией поставлена задача по наращиванию выпуска гражданской продукции, которую она сегодня успешно выполняет.