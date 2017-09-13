ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китайский автопроизводитель Chery показал на автосалоне во Франкфурте кроссовер, который будет продаваться на европейском рынке – Exceed TX. Представленная машина – предсерийная версия, которая демонстрирует новый "язык дизайна" бренда. Серийный вариант Exceed TX покажут в следующем году.

Кроссовер построен на новой платформе, которая ляжет в основу целой линейки вседорожников. Модель разработана в сотрудничестве с такими компаниями, как Dana и BorgWarner (система полного привода), Getrad (трансмиссия), Valeo (электронные помощники) и Bosch (информационно-развлекательная система, настройка двигателя и вспомогательных систем).

Серийный вариант Exceed TX будет доступен в трёх версия: гибрид, подключаемый гибрид и электрокар. Первым в продажу поступит подзаряжаемый гибрид. Его оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и 116-сильным электромотором. Силовая установка будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.