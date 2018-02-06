ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Chery в январе реализовали 358 автомобилей, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом.



Линейка автомобилей Chery представлена в сегменте SUV и включает в себя три модели – полноразмерный Tiggo 5, среднеразмерный Tiggo 3 и компактный Tiggo 2. Локомотивом продаж является кроссовер Chery Tiggo 3, на долю которого пришлось 48% от общего объема продаж в январе этого года, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».



Обладателями новых кроссоверов Tiggo в январе через онлайн-магазин Chery стали 17 клиентов. Подано 42 заявки на бронирование автомобилей, часть из которых конвертируется в продажи в ближайшие два месяца.



Доля продаж автомобилей реализованных в кредит в прошлом месяце составила более 30%. Напомним, в январе продолжили свое действие спецпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».



Как сообщали ранее агентству пресс-служба «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», компания Chery планирует представить в России два новых кроссовера. Старт продаж Chery Tiggo 4 запланирован на третий квартал 2018 года, а в четвертом квартале должен появиться Chery Tiggo 7.