ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чистая прибыль "Группы ГАЗ" в 2017 году выросла в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом и составила 218,9 млн рублей, следует из отчёта компании по РСБУ. Выручка "Группы ГАЗ" увеличилась на 3,9%, до уровня в 21,6 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 23,6%, составив 2,1 млрд рублей. Прочие доходы составили 5,2 млрд рублей, увеличившись на 16,8%.

Себестоимость продаж выросла на 8,1% и составила 19,5 млрд рублей. Управленческие расходы снизились на 0,03%, составив около 1,95 млрд рублей. Прочие расходы увеличились на 19,4%, до уровня в 3,2 млрд рублей.

Капитал и резервы компании снизились на 5,1% и составили 20,6 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 1%, до уровня в 46,5 млрд рублей, краткосрочные – выросли на 21,9%, составив около 10,2 млрд рублей.

"Группа ГАЗ" – крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжёлые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании – машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент". Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России.